"ЛУКОЙЛ" намерен продать треть своих АЗС

"ЛУКОЙЛ" не будет продавать АЗС с дисконтом, а намерен искать долгосрочных инвесторов

Из-за неблагоприятной экономической ситуации «ЛУКОЙЛ» до конца 2017 года собирается продать около 30% принадлежащих ему автозаправочных станций (АЗС), пишет utro.ru 28 марта.

Известно, что «ЛУКОЙЛ» не будет продавать АЗС с дисконтом, а намерен искать долгосрочных инвесторов. В компании сообщили, что если не найдут российских покупателей, инвестрами могут стать представители Китая или Ближнего Востока.

На продажу выставят АЗС в самых нерентабельных регионах России – Брянской и Орловской областях, в Центральной России, а также в Подмосковье.

Всего на сегодняшний день компании принадлежит более 5,5 тысяч АЗС в мире, из них в России расположены более 2,5 тысяч станций.

