Путин: российско-иранскому партнерству – 500 лет

Во время переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал о 500-летнем сотрудничестве России с Ираном, пишет utro.ru 28 марта. Пресс-служба Кремля сообщает, что президент России назвал Иран «добрым соседом» и «стабильным партнером», с которым РФ связывают столетия сотрудничества. Владимир Путин отметил эффективное взаимодействие между странами, в том числе в разрешении острых международных проблем, и обратил внимание на увеличение товарооборота между Россией и Ираном на 70%. По его словам, в сегодняшних непростых экономических реалиях такой показатель является «уникальным явлением».

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