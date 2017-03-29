В Политехническом колледже Тюмени нашли тело младенца - СМИ

В соцсетях появилась информация о якобы найденном в Политехническом колледж Тюмени теле младенца, пишет megatyumen.ru 28 апреля.

Пользователи социальных сетей рассказали о том, что Политехническом колледже якобы обнаружили труп новорожденного ребенка. Сами студенты тюменского колледжа в комментариях рассказали, что ничего не слышали о происшествии.

На станции скорой помощи слухи также опровергли, сообщив, что таких вызовов за последние два дня к ним не поступало.