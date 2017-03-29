В Тюмени сотрудники МЧС спасли женщину через окно

Прохожие услышали, как девушка зовет на помощь, однако дверь МЧС никто не открывал

В одной из квартир Тюмени вспыхнул конфликт, разбираться с которым пришлось спасательным службам, пишет megatyumen.ru 28 марта.

По сообщениям местных СМИ, в Тюмени на улице 50 лет Октября в одной из квартир жилого дома били ребенка и не открывали дверь сотрудникам правоохранительных органов. В итоге работники МЧС проникли в квартиру через окно с помощью лестницы.

В пресс-службе областного УМВД сообщили, что звонок в службу спасения около полудня сделал очевидец, заметивший, как девушка зовет на помощь. Известно, что в квартире находилась компания молодых людей.

Обстоятельства происшествия выясняются.

