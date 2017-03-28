В России ученые создали имплантаты костей из полиэтилена

Российские ученые изготовили и успешно испытали имплантаты костей, сделанные из полиэтилена. Об этом пишет utro.ru.

В основе новой разработки лежит сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Имплантаты представляют собой многослойные каркасы, которые повторяют строение костной ткани. В настоящее время успешно проведены испытания на животных: все образцы прижились.

Разработка российских ученых может помочь тем, кому вследствие травмы или болезни необходима замена костной ткани. Каждый год в РФ врачи проводят около 70 тысяч операций, связанных с восстановлением травмированных костей.

