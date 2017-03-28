"Одноклассники" отпраздновали день рождения

Накануне одна из самых популярных социальных сетей Рунета, «Одноклассники», отметила своё одиннадцатилетие. Администрация Интернет-проекта публично подвела итоги прошедших лет, поделившись с пользователями своими выводами об итогах тех или иных достижений и нововведений сайта, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Наиболее продуктивным для «Одноклассников» оказался 2016 год: рекорд по времени, проведённому на сайте пользователями, 3-кратный рост видеотрансляций, а также больше 50 запусков различных медиа проектов, в большинстве из которых российская популярная сеть стала пионером. Стоит отметить и 150-процентный рост числа уникальных пользователей – участников официальных сообществ в категориях СМИ, бренды, паблики и блоги, размещаемых на базе «Одноклассников».





«По итогам прошлого года мы смело можем сказать, что стали не просто сетью, а социальным развлекательным сервисом, главными приоритетами которого являются универсальность и качественный контент», – рассказал Антон Федчин, руководитель проекта. – Именно поэтому для нас первостепенно не просто число пользователей, а рост отдельных направлений: сообщений, просмотров видео, популярности игр, а также времени, которое человек проводит на сайте. Сейчас ОК — это экосистема приложений, продуктов и специальных проектов по поддержке контента. В 2017 мы планируем ещё ряд запусков развлекательных сервисов, а также существенный рост категории видео, игр и киберспорта».

«Одноклассники» изначально стали площадкой, где можно было быстро и легко найти старых друзей. За более чем 10 лет своего существования сеть выросла в настоящий многофункциональный медиа-комплекс, который посещает 73 миллиона уникальных пользователей в месяц. В 2016 году «оранжевые» попали в Топ-7 самых популярных сайтов всего земного шара.