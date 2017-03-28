Под Тюменью нашли кладбище домашних животных

Рядом с останками нашли зеленые бирки

После таяния снега жители дачного товарищества в Тюменской области обнаружили в лесу останки домашних животных, пишет megatyumen.ru 27 марта.

В дачном товариществе возле села Червишево тюменцы обнаружили фрагменты тел собак и сельскохозяйственных животных. Рядом с которыми нашли зеленые бирки, что натолкнуло жителей на мысль об убийстве животных из приюта. Но эксперты рассказали, что такие метки в приютах не используют.

Дачники обратились в администрацию города. Полиция уже начала проверку по факту обнаружения трупов животных.

Председатель дачного кооператива «Сетка» Алексей Кауров опасается, что останки животных могут быть снесены в реку после начала паводка.

