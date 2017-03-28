Союз журналистов России обеспокоен угрозами Константину Кнырику

Руководитель крымского сайта NewsFront Константин Кнырик получает угрозы в свой адрес. Союз журналистов РФ видит в этом непосредственную угрозу жизни журналиста, пишет utro.ru 27 марта.

Организация призывает правоохранительные органы предпринять меры обеспечения безопасности журналиста. В частности, Константин Кнырик получил в Бахчисарае из Киева набор карт «Бей падлюку» с чекой от гранаты. Предполагается, что это было предупреждением от радикалов, называющих журналиста «бойцом дезинформационного фронта».

Карты уже прозвали «колодами смерти»: на них изображены главные лица ДНР и ЛНР, которые погибают или умирают внезапной смертью.