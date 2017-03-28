Екатеринбург атакуют банды подростков

29 марта в администрации Екатеринбурга пройдет закрытое совещание городской прокуратуры, пишет utro.ru 27 марта. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова не стала называть имена участников совещания и его вопросов, но подтвердила факт его подготовки. Глава Департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева 27 марта уже провела закрытое совещание с руководителями районных управлений образования. Подробностей беседы не раскрывается. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман после очередного нападения банды на компанию молодых людей потребовал от представителей МВД и ФСБ прекратить серийные нападения малолетних преступников.

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