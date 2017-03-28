Россия вошла в топ-3 читающих стран

В исследовании приняли участие 22 тысячи человек от 15 лет и старше

Россия разделила пьедестал почета по чтению с Китаем и Испанией, пишет utro.ru 27 марта.

Международный институт маркетинговых исследований GfK привел результаты онлайн-опроса. По нему 59% респондентов в России читают книги «ежедневно или почти каждый день», а минимум – раз в неделю.

Рекордсменом по чтению оказался Китай – там доля книголюбов составила 70%, в Испании она равна 57%.

В исследовании приняли участие 22 тысячи человек от 15 лет и старше, проживающие в 17 странах мира, в том числе Великобритании, США, Австралии, Бельгии, Испании, Канаде, Южной Корее, Китае, Германии, Франции, Италии, Японии и России.

Опрос также показал, что женщины читают чаще, чем мужчины.