В Москве прошел пикет против осквернения монумента в Волгограде

В Москве рядом со зданием Генпрокуратуры собрались пикетчики, требующие привлечь к ответственности тех, кто осквернил монумент "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Об этом пишет utro.ru.
На фотографии, опубликованной в группе "Команда Навального. Волгоград" в социальной сети "ВКонтакте", скульптура частично окрашена в зеленый цвет.
Участниками пикета стали 40 человек, которые призвали наказать виновных в глумлении над монументом. В самом Волгограде некоторые горожане попросили прокуратуру привлечь к ответственности "команду Навального" за глумление над символом Победы.
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