В Тюменской области детей перевозил пьяный водитель школьного автобуса

Мужчина повез девятерых школьников и учителя физкультуры в один из поселков района для сдачи норм ГТО

На одной из дорог Тобольска сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов школьный автобус, водитель которого оказался пьян. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел 25 марта. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель школьного автобуса повез девятерых школьников и учителя физкультуры в один из поселков района для сдачи норм ГТО. Инспекторы ГИБДД остановили транспортное средство, чтобы проверить документы, и заметили признаки опьянения у водителя. После прохождения медосвидетельствования оказалось, что 43-летний водитель пьян. Мужчина просил правоохранителей не заводить на него административное дело, учитывая факт наличия у него пятерых детей.

Автобус был эвакуирован на штрафстоянку. Теперь должностные лица, выпустившие на линию нетрезвого водителя, ответят перед законом.