В Тюменской области "Лада" сбила пьяного пешехода

38-летний пешеход был госпитализирован с переломом голени и травмой головы

На трассе между Тюменью и Омском автомобиль «Лада» врезался в пьяного мужчину, пересекавшего дорогу не по пешеходному переходу. Об этом пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел 26 марта. 38-летний пешеход был госпитализирован с переломом голени и травмой головы.