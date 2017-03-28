В Тюмени такси врезалось в бетонный забор

На одной из дорог Тюмени водитель такси не справился с управлением автомобиля Daewoo и врезался в бетонное ограждение. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент случился 24 марта. А аварии пострадал водитель автомобиля и два его пассажира. 59-летний таксист был доставлен в больницу с сотрясением мозга. Один из пассажиров травмировал голову и сломал ногу, другой мужчина, находившийся в салоне, сломал нос.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.