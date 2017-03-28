В Тюмени столкнулись две автоледи на иномарках

На одной из дорог Тюмени произошло столкновение автомобилей Honda и Toyota Corolla, которыми управляли женщины. Об этом пишет megatyumen.ru.
Дорожный инцидент случился 24 марта. Одна из автомобилисток проехала на красный цвет светофора и спровоцировала аварию. В результате ДТП 25-летняя женщина за рулем Honda повредила голову и ногу. Управлявшая автомобилем Toyota Corolla 31-летняя женщина ушибла колено. Сотрудники региональной Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.
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