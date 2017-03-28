В России ужесточатся требования к начинающим водителям

В России вступили в силу ограничения в отношении водителей, имеющих стаж не более двух лет. Соответствующий документ 27 марта размещен на сайте правительства. Об этом пишет utro.ru.

Начинающие водители теперь не имеют права осуществлять буксировку автомобилей, а также перевозить пассажиров на мотоциклах, скутерах и мопедах. Им запрещено возить крупногабаритные или опасные грузы. Кроме того, на автомобилях малоопытных водителей обязательно должен висеть знак "Начинающий водитель". Сотрудники ДПС могут оштрафовать за отсутствие такого знака.

Целью новых ограничительных мер является обеспечение безопасности на дорогах и снижение аварийности.

