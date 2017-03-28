В Астрахани вор обокрал уборщицу "Газпром энерго"

В Астрахани вор проник в квартиру, где проживает 57-летняя уборщица "Газпром энерго", и похитил золотые украшения на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом пишет utro.ru.
Злоумышленник через окно залез в квартиру, откуда вынес несколько золотых колец и браслет. Общая сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего злоумышленника, который ранее совершал аналогичные преступления. Правонарушитель находится в СИЗО. На него заведено уголовное дело.
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