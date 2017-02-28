Бывший сенатор получил 7 лет колонии за мошенничество на 1 млрд рублей

Экс-сенатор Сергей Попельнюхов приговорён к семи годам колонии за хищение одного миллиарда рублей. Об этом пишет utro.ru.

Мошенничество произошло в ходе выполнения контракта, который был заключён между госкорпорацией "Рособоронэкспорт" и Венесуэлой и предполагал строительство на территории латиноамериканской страны военного предприятия, производящего автоматы Калашникова.

Попельнюхов признан виновным в мошенничестве на сумму более одного миллиарда рублей. Ближайшие семь лет экс-чиновник проведёт в колонии. Подсудимый считает себя невиновным.

На основании решения суда Попельнюхов должен заплатить "Рособоронэкспорту" 1,13 миллиардов рублей.

Защита намерена обжаловать приговор.