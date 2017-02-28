Бывший сенатор получил 7 лет колонии за мошенничество на 1 млрд рублей

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Защита намерена обжаловать приговор
|Фото: megatyumen.ru
Экс-сенатор Сергей Попельнюхов приговорён к семи годам колонии за хищение одного миллиарда рублей. Об этом пишет utro.ru.
Мошенничество произошло в ходе выполнения контракта, который был заключён между госкорпорацией "Рособоронэкспорт" и Венесуэлой и предполагал строительство на территории латиноамериканской страны военного предприятия, производящего автоматы Калашникова.
Попельнюхов признан виновным в мошенничестве на сумму более одного миллиарда рублей. Ближайшие семь лет экс-чиновник проведёт в колонии. Подсудимый считает себя невиновным.
На основании решения суда Попельнюхов должен заплатить "Рособоронэкспорту" 1,13 миллиардов рублей.
Защита намерена обжаловать приговор.