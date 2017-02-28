Стадион Краснодара вошёл в топ-10 лучших стадионов мира за 2016 год

Кроме краснодарского стадиона, в список вошли три арены из Турции, Австрии, Италии, США, Англии

Домашний стадион ФК "Краснодар" попал в список 10 кандидатов на звание лучшего стадиона мира 2016 года. Топ-10 был составлен авторитетным изданием StadiumDB.com. Об этом пишет utro.ru.

При отборе эксперты оценивали внешний вид стадиона, окружающую территорию и техническое исполнение. К конкурсу допускались стадионы, которые были построены или реконструированы в прошлом году.

Кроме краснодарского стадиона, в список вошли три арены из Турции, Австрии, Италии, США, Англии и т.д.

Победитель будет определён 6 марта.