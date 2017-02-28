Два топ-менеджера банка "Траст" осуждены за хищение 7 млрд рублей

Первый правонарушитель проведёт в колонии семь лет, второй - четыре года

Решением суда два высокопоставленных менеджера банка "Траст" приговорены к семи и четырём годам колонии за растрату семи миллиардов рублей. Об этом пишет utro.ru.

Олег Дикусара и Евгений Ромаков признаны виновными в том, что присвоили себе более семи миллиардов рублей и больше 240 миллионов долларов. Первый правонарушитель проведёт в колонии семь лет, второй - четыре года.