В РФ на 20 % увеличился объём авиаперевозок

Россияне стали чаще летать на самолётах: в январе текущего года объём полётов на отечественных авиаперевозчиках вырос на 20% по сравнению с этим месяцем прошлого года. Об этом пишет utro.ru.

Что касается международных пассажироперевозок, то они выросли почти на 29%. В текущем месяце пассажирооборот увеличился почти на 24% по сравнению с аналогичным показателем января 2016 года.