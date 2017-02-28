На Ямале из-за непогоды перекрыты три зимние трассы

По трассам в населённые пункты привозят продукты и почту

Сильный снегопад и ветер, которые обрушились на Ямал, привели к закрытию въезда на три крупнейшие автодороги. Об этом пишет utro.ru.

Жители многих посёлков на Ямале связаны с соседними городами зимними трассами, по которым в населённые пункты привозятся продукты и почта. Теперь автомобильное движение на этих дорогах парализовано из-за неблагоприятных погодных условий.

По сведениям синоптиков, в понедельник 27 февраля на Ямале ожидается сильный ветер со скоростью 24 метра в секунду и внезапное потепление. Температура воздуха кое-где составит плюс три градуса.

