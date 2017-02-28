Алмазодобывающую компанию "АЛРОСА" может возглавить сын Сергея Иванова

Возглавить одну из самых крупных в мире алмазодобывающих компаний "АЛРОСА" может Сергей Иванов-младший, который является сыном экс-главы администрации Кремля Сергея Иванова. Об этом пишет utro.ru.

Предыдущий глава госкомпании Андрей Жарков подал в отставку из-за того, что его взгляды на развитие "АЛРОСА" оказались несовместимыми с взглядами чиновников.

Сейчас Иванов-младший занимает должность старшего вице-президента Сбербанка. В Министерстве финансов РФ уже поддержали его кандидатуру на пост главы "АЛРОСА". Компания, которой владеет государство и правительство Республики Саха (Якутия), является одной из самых крупных в мире по объёмам добычи природных алмазов.