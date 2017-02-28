Продажи новых легковушек в России вырастут на 7%

Прогноз о росте продаж легковых автомобилей в России сделала консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC), пишет телеканал «360».

По прогнозу, продажи легковых автомобилей в 2017 году составят до 1,4 миллиона единиц. Сильнее всего вырастет спрос на иномарки российской сборки – до 810 тысяч штук.

Прогноз базируется на ценах на нефть. В 2017 году цена может вырасти с 43,3 до 55 долларов за баррель.

Эксперты PwC также ждут роста в России продаж грузовых автомобилей на 5% - до 56 000 штук. На рынке автобусов продажи за год могут вырасти на 8%, достигнув 11 200 единиц.