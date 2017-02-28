Систему "Платон" могут применить на региональных трассах

Система работает достаточно четко уже в течение полутора лет

Министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что действие системы «Платон» может распространиться и на трассы регионов страны, пишет utro.ru.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи глава российского минтранса рассказал, что после апробации на федеральных дорогах плату за проезд большегрузных автомобилей могут начать взимать и на трассах регионов страны.

Соколов уточнил, что система работает достаточно четко в течение полутора лет, однако, все возможности для управления логистикой грузовых автоперевозок еще не испробованы. Министр полагает, что необходимо больше времени, чтобы четко определиться с распространением платы на региональные дороги.