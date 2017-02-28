В Подмосковье на складе локализован крупный пожар

Пожар на складе медицинских препаратов и оборудования в Подмосковье удалось локализовать, о пострадавших не сообщается, пишет utro.ru.

В Люберецком районе локализован пожар в двух ангарах, находящихся на территории комплекса в деревне Машково. Площадь пожара оценивается специалистами МЧС в шесть тысяч квадратных метров.

На месте пожара работают около десяти пожарно-спасательных расчетов. В настоящее время данные по погибшим или пострадавшим при пожаре уточняется.