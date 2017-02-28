Кузнецов: за 10 лет в мире исчезнут 40% профессий

В категории риска уже находятся юристы, экономисты и бухгалтеры

В течение ближайших 10 лет мировой рынок труда лишится 40% профессий. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление директора Высшей школы юриспруденции НИУ ВШЭ Дмитрия Кузнецова.

Эксперт отметил, что исчезновение профессий будет связано с изменением экономики в сторону цифровых технологий. Кузнецов добавил, что уже сейчас юристы, экономисты и бухгалтеры теряют работу, поскольку работодатели активно внедряют IT-технологии.

В РФ есть смысл реформировать законодательное право для более гибкого регулирования рынка труда с учётом новых трендов, сказал Кузнецов. Кроме того, нужно оцифровать документы по налогообложению, страхованию и финансам, заявил эксперт.