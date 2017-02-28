Силуанов вложит свои деньги в ОФЗ

Глава Минфина РФ решил вложить свои деньги в облигации федерального займа (ОФЗ), чтобы показать гражданам страны, как действует эта система. Об этом пишет utro.ru.

Отметив, что скоро состоится выпуск ОФЗ, Силуанов выразил надежду, что этот механизм окажется востребованным среди россиян, которые оценят его надёжность и доходность. Глава Минфина заявил, что и сам опробует систему, перечислив в неё свои личные накопления.

Министр добавил, что выпуск ОФЗ может начаться уже в апреле. Любой гражданин РФ сможет совершить минимальное вложение, которое составит около 30 тысяч рублей. Обладатель ценных бумаг ОФЗ получит доход в размере 8,5% от суммы вклада.

