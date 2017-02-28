В Краснодаре няня подозревается в убийстве ребёнка гражданки Нигерии

Полицейские нашли тело ребёнка в подвале того дома, где жила няня

В Краснодаре следователи подозревают няню в причастности к убийству грудного ребёнка гражданки Нигерии. Следствие считает, что 33-летняя няня задушила мальчика и закопала тело в подвале. Об этом пишет utro.ru.

Гражданка Нигерии обратилась в отдел полиции с просьбой найти её годовалого сына. Аналогичное заявление написала и няня ребёнка. По её словам, когда она сидела с малышом, в гости зашла знакомая матери ребенка и увела мальчика, после чего он исчез.

Полицейские нашли тело ребёнка в подвале того дома, где жила няня. На теле были найдены следы удушения. На няню заведено уголовное дело.