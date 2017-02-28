Медведев объявил об окончании кризиса

|
|
Об этом он заявил на форуме "Сочи-2017"
|Фото: 360tv.ru
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что Россия преодолела кризис. Об этом пишет utro.ru.
На форуме "Сочи-2017" глава правительства заявил, что в РФ остановилось падение ВВП и страна преодолела кризис.
Ему с таким заявлением надо в Камеди Клаб выступить. Успех гарантирован. То то все ржать будут. Насмешил.
Вы можете привести привести показатели Внутреннего Валового Продукта за прошедшее полугодие и на сегодняшний день? Или в очередной раз пернули в лужу как резидент Камеди Клаб?=)
С какого числа заживём? Или он опять сдуру брякнул очередную глупость? А сам ВВП одобрил эту шутку? Или плюшевый опять самопиарится против воли Всевышнего Царя?
Была такая хрень с ротой омона что сожгли поле конопли, этот видать тоже чем то закидался вот и гонит.
А у него и не было никакого кризиса и никогда не будет
В точку
На что намекает?
даже и сказать о нем. . . о них уже нечего.
Если кризис миновал- значит работающим пенсионерам будут пенсии индексировать? ураааааааааааааа! Заживем! Ни в чем себе отказывать не будем!
Вообще-то в горячо любимое многими нынешними пенсионерами советское прошлое пенсии работающим пенсионерам не индексировали, мало того работающим пенсионерам в стране развитого социализма пенсии вообще не выплачивали, потому что если человек не вышел на заслуженный отдых он пенсионером не считался. Но это я так, к слову. А по сути добрая фея не прилетит, это только в сказках бывает. Что потопали то и полопали, о старости своей нужно с молодости думать.