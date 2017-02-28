Бетонная плита убила женщину в Алтайском крае

Упавшая бетонная плита весом в 300 килограмм убила женщину на крыльце магазина в Алтайском крае, пишет megatyumen.ru.

В алтайском городе Рубцовск 26 февраля бетонная плита рухнула на крыльцо магазина. Следственные органы засвидетельствовали, что в результате погибла 50-летняя горожанка.

Источник сообщает, что женщина намеревалась навестить родственницу в недавно открывшемся магазине. Отколовшаяся от стены бетонная плита рухнула на нее, когда она стояла на крыльце.

Пострадавшая была госпитализирована, однако скончалась в больнице от полученных травм.

В настоящее время следователи устанавливают все подробности произошедшего.