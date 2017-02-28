В Тюмени бешеный алабай покусал женщину и ее выставочного шарпея

В Тюмени после нападения среднеазиатской овчарки у женщины прокушена рука, а у ее собаки пробито легкое и порвана брюшная часть, пишет megatyumen.ru.

Инцидент произошел днем 24 февраля. Добраться до травмпункта девушке с раненой собакой помогли прохожие. Шарпею, который готовился к выставке, пришлось делать срочную операцию.

Тюменка утверждает, что напавший алабай был в ошейнике, и предполагает, что он может принадлежать людям застройщика, работающим неподалеку. Они прибежали на место происшествия и быстро забрали пса.

Пострадавшая написала заявление в полицию и разыскивает свидетелей нападения. После визита в поликлинику она добавит справки к заявлению.