В Тюмени подростки без прав пытались сбежать от автоинспектора

В Тюмени инспектору ГИБДД, попытавшемуся остановить подозрительный автомобиль, пришлось пешком догонять группу подростков, пишет megatyumen.ru.

26 февраля патрульная машина догнала «Ладу», не желавшую останавливаться по требованию инспекторов. Из машины выскочила группа подростков и попыталась сбежать по проезжей части, бросив автомобиль. Сотрудник ГИБДД, погнавшийся за нарушителями, вслед за ними поскользнулся на обочине и упал в снег, однако продолжил погоню. Чем завершилось преследование, на видеозаписи не видно.

В Госавтоинспекции по области рассказали, что устанавливают личность водителя авто. Официальный владелец машины лишен водительских прав.