Голодец: россияне получают незаслуженно низкую зарплату

Зарплата почти 5 миллионов россиян находится на уровне МРОТ

На Российском инвестиционном форуме в Сочи вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила, что зарплата россияне не соответствует уровню их квалификации, пишет utro.ru.

Голодец заявила, что росту производительности труда мешают сокращение инвестиций и то, что российские предприниматели не мотивированы направлять средства на техническую модернизацию, а также заниженная стоимость рабочей силы.

Как напомнила вице-премьер, зарплата почти пяти миллионов россиян находится на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), при этом он меньше прожиточного минимума. Голодец уверена, что его повышение будет полезно и производству, и экономике, и людям.