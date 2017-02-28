700 человек эвакуированы из школы в Москве

Пострадавших при происшествии нет

На юге Москвы из-за возгорания в здании средней школы эвакуировали 700 человек, информирует utro.ru.

Источник в экстренных службах рассказал, что причиной эвакуации стало возгорание под лестничной площадкой в здании образовательного учреждения. В итоге из московской средней школы №2001 пожарные эвакуировали 630 детей и 70 сотрудников.

На данный момент пожар ликвидирован. Пострадавших при происшествии нет