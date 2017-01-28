Компания "Пензаэнерго" перешла на усиленный режим работы

В Пензе из-за аварийной ситуации на ТЭЦ-1 без тепла находятся 75 тысяч человек. В связи с этим "Пензаэнерго" перешла на усиленный режим работы. Об этом пишет utro.ru.

Чтобы преодолеть нештатные ситуации и восстановить теплоснабжение в квартирах, в компании созданы 20 бригад специалистов.

Ранее сообщалось, что авария на ТЭЦ-1 повлекла за собой приостановку подачи тепла в 400 домов Пензы, в которых живут 75 тысяч человек. При этом на улицах города стоит 20-градусный мороз.