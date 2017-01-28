Сотрудники "Мой банк" будут осуждены по делу о растрате 2 млрд рублей

Сообщники в период с 2012 по 2013 год растратили банковские ценные бумаги и деньги

Генпрокуратура РФ направила в суд материалы уголовного дела о растрате 2 миллиардов рублей, которое было возбуждёно на главу ООО "Мой Банк" Глеба Фетисова, а также на председателя правления кредитно-финансовой организации Киру Андрианову. Об этом пишет utro.ru.

Фетисов проходит по делу о хищении чужого имущества в особо крупном размере, а Адрианова по делу о растрате.

По информации следствия, сообщники в период с 2012 по 2013 год растратили банковские ценные бумаги и деньги. Общий ущерб от совместных действий правонарушителей составил 1,96 миллиардов рублей. В итоге финансовая организация стала банкротом.