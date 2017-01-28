В Тюмени мёртвая женщина продавала суррогатный алкоголь

В одном из магазинов Тюмени были обнаружены бутылки с суррогатными алкогольными напитками. Продажа осуществлялась от имени жительницы города, с момента смерти которой прошло три года. Об этом пишет megatyumen.ru.

Сотрудники правоохранительных органов вместе со специалистами Роспотребнадзора в ходе проверки тюменского магазина обнаружили на полках бутылки со странной алкогольной жидкостью под названием "ароматизатор спиртосодержащий". Бутылки стоили по 120 рублей. На этикетке было указано, что продукт на 100% натуральный и имеет в составе не более 40% этилового спирта. Однако рядом с бутылками висела надпись, предупреждающая покупателей, что жидкость не предназначена для употребления внутрь и может быть опасна для здоровья.

Экспертиза показала, что жидкость в бутылках состояла из большой доли сивушного масла. Реализация такой жидкости под видом алкогольного напитка запрещена в РФ. Когда полицейские выяснили, кто торгует суррогатом, то удивились: продажа велась от жительницы Тюмени, которая родилась в 1937 году и умерла три года назад.