В Санкт-Петербурге произошёл пожар на скалодроме

В минувший четверг в одном из зданий Петербурга, оборудованном скалодромом, случился пожар. В настоящее время происходит разбор завалов. Найдено тело второго погибшего. Об этом пишет utro.ru.
Огонь в здании распространился на одну тысячу квадратным метров. Сотрудники МЧС потушили пожар вечером 26 января. От огня пострадали четыре человека, состояние двоих из них оценивается как тяжёлое. Все пострадавшие были госпитализированы. Не обошлось без жертв: спасатели при разборе завалов обнаружили два трупа.
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