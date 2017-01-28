В Пензе без тепла остались 75 тысяч человек

В Пензе из-за прорывов в городских теплосетях без отопления находятся больше 75 тысяч человек, которые проживают в 400 домах. Об этом пишет utro.ru.

Причиной отключения тепла стало обрушение крыши в газотурбинном цехе на ТЭЦ-1 и прорыв труб на теплотрассах. В данный момент больше 75 тысяч человек вынуждены как-то согреваться в своих квартирах, где нет отопления. По данным синоптиков, температура воздуха в Пензе равна около 20 градусов ниже нуля.

Специалисты делают всё возможное, чтобы как можно быстрее отремонтировать трубы и восстановить подачу тепла в квартиры жителей Пензы.