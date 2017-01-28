В Челябинске грабителя поймали на третьей краже одного и того же банка

Житель Челябинска, дважды успешно ограбивший банк, попался на третьей попытке нападения на то же самое отделение, пишет utro.ru.

Суд приговорил жителя Челябинска Николая Дрожжина к восьми с половиной годам лишения свободы за попытку ограбить отделение банка, на которые он ранее уже совершил два успешных нападения.

29-летний мужчина в течение трех лет совершал нападения на отделение банка по одному и тому же сценарию. Он маскировал лицо с помощью шарфа или мотоциклетного шлема, а после требовал деньги, угрожая зажигалкой в виде пистолета. Для нейтрализации охранника грабитель использовал электрошокер.

Первое ограбление принесло Дрожжину около 500 тысяч рублей. В октябре 2016 года мужчина был пойман при попытке вынести из банка более пяти миллионов рублей. Подсудимый рассказал, что на преступление его толкнула нужда. Мужчина трудился бетонщиком на стройке, однако заработанных денег на содержание семьи ему не хватало.