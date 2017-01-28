Полиция разыскивает спасителя женщины в Москве

СМИ сообщают, что в спасении женщины участвовал не только офицер полиции, но и свидетель аварии

Сотрудники полиции разыскивают очевидца аварии, который помог капитану ДПС Алексею Коняеву спасти девушку из автомобиля, рухнувшего Москву-реку, информирует utro.ru.

СМИ сообщают, что в спасении женщины участвовал не только офицер полиции, но и свидетель аварии, проезжавший в это время рядом с местом ДТП. Вдвоем мужчины спустились к реке, вытащили женщину из тонущей машины и помогли перенести ее на набережную.

Автоинспектор получил переохлаждение и был госпитализирован, а свидетель аварии отказался от помощи врачей и покинул место инцидента на своей машине. В настоящее время полицейские разыскивают своего добровольного помощника, чтобы узнать о его здоровье и поблагодарить за спасение девушки.

По утверждению журналистов, второго спасителя девушки зовут Мурат Шомахов.