На юге России начнет работу двухэтажная "Ласточка"

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Начиная с сентября 2017 года
|Фото: okrest
Двухэтажная «Ласточка» начнет курсировать по двум маршрутам на юге России, пишет utro.ru.
Начиная с сентября 2017 года Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустит двухэтажный состав поезда «Ласточка» по маршруту между Ростовом-на-Дону и Адлером. В мае второй такой состав начнет регулярное движение по маршруту Ростов-на-Дону – Кисловодск.
Новая двухэтажная «Ласточка» заменит одноэтажные поезда, которые в настоящее время работают на указанных маршрутах. До Кисловодска с ее помощью можно будет добраться за 7,5 часов, тогда как сегодня такой путь занимает на час дольше.
Товарищи, не цитируйте Утро. ру. Они всё напутали. Вот один из первоисточников http://skzd. rzd. ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=9&layer_id=4069&refererLayerId=3941&refererPageId=704&id=127612 И еще правильная новость у коллег http://runews24. ru/rostov-on-don/27/01/2017/dd09ec50ed91d76a882ff79c2b9624d7