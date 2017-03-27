В Ленинградской области перевернулся пассажирский автобус

Водитель автобуса не смог справиться с управлением и вылетел в кювет

На одной из дорог Ленинградской области автобус, перевозивший пассажиров, съехал в кювет и опрокинулся. В ДТП пострадали три человека, среди которых оказался ребенок. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент случился 27 марта. Водитель автобуса не смог справиться с управлением и вылетел в кювет, где транспортное средство опрокинулось на крышу. С многочисленными травмами госпитализирована женщина с 9-летним ребенком. Состояние пациентов оценивается как тяжелое.

Еще один пострадавший доставлен в больницу с переломом позвоночника. Сообщается, что он еще не пришел в сознание.