Возбуждено уголовное дело из-за избиения полицейского на митинге

В Москве во время антикоррупционного митинга был избит полицейский. Следственный комитет завел уголовное дело. Об этом пишет utro.ru.

Потерпевший сотрудник полиции был госпитализирован с травмой головы. Пока не установлена личность того, кто избивал полицейского. Кроме того, неизвестно, каким предметом были нанесены удары. Сейчас 33-летний полицейский лежит в больнице в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ. По ней возможно наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

