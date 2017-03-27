В Тюмени сбивший пешехода водитель скрылся с места ДТП

В Тюмени мужчину, перебегавшего дорогу на красный сигнал светофора, сбил автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся, пишет megatyumen.ru 27 марта.

25 марта в половине девятого вечера в Тюмени на улице Тульской автомобиль сбил 31-летнего пешехода. В областной Госавтоинспекции рассказали, что по предварительной информации мужчина переходил проезжую часть на красный свет. При инциденте он получил ушиб ноги.

После аварии автомобиль скрылся с места происшествия. Его водителя разыскивают сотрудники ГИБДД.