В Тюмени пьяный автолюбитель врезался в столб

Тюменский водитель без прав врезался в опору и травмировал пассажира, пишет megatyumen.ru 27 марта.

26 марта в Тюмени на перекрестке улиц Мельникайте и Федюнинского автомобиль Volvo XC70 врезался в металлическую опору. По предварительной информации, 30-летний автовладелец был нетрезв и ранее лишен водительских прав.

Областная Госавтоинспекция сообщает, что в итоге водитель получил открытый перелом голени, а его 30-летний пассажир заработал рваную рану и вывих кисти.