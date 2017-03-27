Под Тюменью водитель без прав сбил мужчину и уехал

Госавтоинспекция Тюменской области нашла водителя, скрывшегося с места ДТП, пишет megatyumen.ru 27 марта. Авария произошла в селе Вагай Тюменской области 26 марта около двух часов дня. На улице Кирова 41-летнего пешехода сбил автомобиль «Жигули» шестой модели. В региональной Госавтоинспекции сообщили, что потерпевший получил перелом голени и травму головы, а виновник ДТП скрылся с места происшествия. После того, как сотрудники ГИБДД задержали подозреваемого, выяснилось, что за рулем находился 27-летний житель Тобольска, лишенный прав на управление автомобилем.

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