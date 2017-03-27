Сбитый в Тюмени школьник впал в кому

Состояние одного из двоих пострадавших в ДТП тюменских школьников ухудшилось, пишет megatyumen.ru.
Школьник из Тюмени, получивший тяжелую травму головы в аварии 23 марта, впал в кому. Второй пострадавший школьник получил в происшествии перелом голени со смещением, а третий отделался испугом.
По предварительной информации областной Госавтоинспекции, инцидент произошел, когда вечером трое 13-летних приятелей перебегали дорогу вне пешеходного перехода в районе автобусной остановки и попали под колеса автомобиля Skoda.
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