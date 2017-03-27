В Тобольске женщина насмерть сбила пешехода

На тюменской дороге автоледи со стажем в 24 года сбила пешехода, пишет megatyumen.ru.

На Уватском тракте Тобольска в десятом часу вечера 23 марта автомобиль Toyota Camry сбил мужчину. Как сообщает тюменская Госавтоинспекция, за рулем находилась 43-летняя автолюбительница с большим водительским опытом.

53-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте.

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